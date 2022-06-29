Норвегия отказалась пропустить российские грузы на Шпицберген

Сенатор Константин Косачев сообщил в своем Telegram-канале, что норвежские чиновники не позволили ФГУП "Арктикуголь" транспортировать на архипелаг Шпицберген грузы, предназначенные для шахтеров. Он усматривает в случившемся несоблюдение третьей статьи Парижского договора, заключенного в 1920 году и объединяющего 46 государств. По данным Косачева, МИД Норвегии сослался на необходимость исполнения антироссийских санкций.

"Своим волевым решением норвежские власти пытаются оставить российских шахтеров без продуктов питания, что аморально по своей сути. Это нарушает права человека и принципы гуманизма", - рассудил сенатор.

Отметим, что ранее Литва запретила транзит некоторых видов российских грузов через свою территорию, затруднив тем самым снабжение Калининградской области. Литовские власти объяснили свой поступок тем, что таким образом реализуются антироссийские санкции Евросоюза.