ЗакС окончательно одобрил введение новых штрафов для пассажиров метро

Законодательное собрание Петербурга на заседании 29 июня одобрило в окончательном чтении законопроект о правилах поведения в метрополитене, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. В документе прописываются новые штрафы для пользователей подземки.

В частности, за спуск на пути или за доставание тех, кто на них упал, без помощи сотрудников метро планируется штрафовать людей на 500-3000 рублей. Столько же должны будут заплатить те, кто разместит не согласованные с руководством подземки наклейки, изображения, надписи и информационные или рекламные материалы. Также запрещается без письменного разрешения проводить съемки и использовать без надобности связь "пассажир-машинист".

Законопроект запрещает проводить в метрополитене мероприятия без письменного разрешения. Это касается культурных, религиозных, политических (в том числе агитационных) и других мероприятий. За это должны штрафовать на 1000-3000 рублей, следует из проекта закона. Аналогичное наказание предусмотрено за использование музыкальных инструментов и звукоусилителей.

Нельзя ходить в метрополитене босиком или в "зловонной одежде", сказано в документе. Там прописано, что за это пассажиров намерены штрафовать на 100-500 рублей. Столько же отдадут те, кто посетил подземку с открытой едой или напитками.

Запрещает законопроект и разведение костров, и запуск фейерверков. За это предусмотрен штраф в размере 2000-5000 рублей. Пассажиров, которые будут предлагать другим людям что-то купить или погадать, хотят штрафовать на 1000-5000 рублей.

София Саттарова