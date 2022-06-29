Депутаты решили резервировать рабочие места для выпускников вузов

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 29 июня приняли законопроект о резервировании рабочих мест для выпускников вузов и среднепрофессиональных образовательных учреждений, передает корреспондентка ЗАКС.Ру.

Согласно документу, вакансии будут предоставляться людям от 18 до 25 лет, которые меньше года назад получили образование. Это поможет выпускникам без опыта работы получить трудоустройство, заявил автор законопроекта Павел Иткин (ЛДПР).

При рассмотрении документа в первом чтении ряд парламентариев выразили свои опасения. Так как список работодателей создавался только под выпускников ссузов и не будет расширяться, то они могут не подойти для выпускников вузов, предположил беспартийный Михаил Амосов. При этом, кроме Иткина никто поправки к документу не внес, и законопроект приняли в целом.

София Саттарова