Парламент Петербурга увеличил квотирование рабочих мест для инвалидов

Законодательное собрание Петербурга 29 июня приняло поправки в закон о квотировании рабочих мест для инвалидов, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Согласно документу, если в штате организации более 100 человек, она должна квотировать 2,5% мест для людей с ограниченными возможностями.

Предоставлять вакансии для инвалидов должны и филиалы крупных компаний, сказано в законопроекте. По действующим нормам, требование о квотах не распространяется на филиалы.

Во время рассмотрения документа в первом чтении его соавтор Александр Ржаненков сообщил, что в Петербурге более 120 тысяч инвалидов имеют право работать, но трудоустроены из них только 45 тысяч человек.

София Саттарова