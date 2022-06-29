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Новости 11:07

Парламент Петербурга увеличил квотирование рабочих мест для инвалидов

фото ЗакС политика Парламент Петербурга увеличил квотирование рабочих мест для инвалидов

Законодательное собрание Петербурга 29 июня приняло поправки в закон о квотировании рабочих мест для инвалидов, передает корреспондентка ЗАКС.Ру.  Согласно документу, если в штате организации более 100 человек, она должна квотировать 2,5% мест для людей с ограниченными возможностями. 

Предоставлять вакансии для инвалидов должны и филиалы крупных компаний, сказано в законопроекте. По действующим нормам, требование о квотах не распространяется на филиалы.

Во время рассмотрения документа в первом чтении его соавтор Александр Ржаненков сообщил, что в Петербурге более 120 тысяч инвалидов имеют право работать, но трудоустроены из них только 45 тысяч человек.

София Саттарова


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Упоминаемые персоны
Ржаненков Александр Николаевич 

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