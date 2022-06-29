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Суд в Петербурге закрыл дела двух участниц пацифистской акции 9 мая

фото ЗакС политика Суд в Петербурге закрыл дела двух участниц пацифистской акции 9 мая

Смольнинский районный суд Петербурга прекратил производство по административным протоколам, составленных на активисток Веру Кузьмину и Александру Хаджийскую, передает объединенная пресс-служба городских судов. Силовики добивались привлечения их к ответственности по статье о дискредитации Вооруженных сил (20.3.3 КоАП) из-за проведенной 9 мая в городе пацифистской акции.

Суд пришел к выводу, что состав правонарушения в действиях петербурженок, вставших с плакатами, отсутствовал. На плакатах было написано: "Воевали, чтобы никогда больше не повторять".


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