ЦИК рекомендовал назначить Мейксина главой Горизбиркома Петербурга

Центральная избирательная комиссия на заседании 29 июня приняла решение о выдвижении вице-губернатора Петербурга Максима Мейксина в председатели городского избиркома.

Представляя кандидатуру Мейксина, член ЦИК Николай Булаев отметил, что в Центризбиркоме уже имели возможность убедиться, что он подготовленный, образованный и опытный человек.

- Мне представляется, что этот опыт – эта та надежда, которую мы, наверно, сейчас в душе имеем: что мы наконец получим в избирательной комиссии Санкт-Петербурга серьезные качественные изменения.

Булаев напомнил о многочисленных проблемах с муниципальными избиркомами (ИКМО) Петербурга в прошлом. Сейчас в связи с изменениями законодательства все ИКМО находятся в стадии ликвидации. Но Булаев считает, что и территориальные избиркомы нуждаются в тщательном "аудите" и кадровых решениях. Именно это, считает член ЦИК, предстоит сделать новому главе Горизбиркома.

- В данном случае мы имеем дело с человеком, который понимает уровень своей ответственности и ожидания, которые есть у всех. Потому что, к сожалению, к Санкт-Петербургу в разные годы на разного уровня выборах были серьезные претензии. Эти претензии не только ЦИК формулировал, их формулировали наблюдатели, избиратели, партии, кандидаты... У меня вывод, который я делаю после общения с Максимом Семеновичем, что ему эта задача по плечу.

Отдельно по кандидатуре выступила глава Центризбиркома Элла Памфилова, которая заявила, что еще прежде ЦИК пытался предложить Максима Мейксина на должность главы городской избирательной комиссии.

- Для нас вопрос оздоровления избирательной системы культурной столицы, великого города Санкт-Петербурга – это дело чести, имеет принципиальнейшее значение, - сказала Памфилова. - К сожалению, мы очень часто спотыкались на том, как проходили там выборы. Выборы, которые вызывали возмущение и жителей города, и участников избирательного процесса.

Глава ЦИК напомнила, что ей и ее коллегам приходилось разбираться в конфликтных ситуациях с выборами в городе на Неве, анализировать происходящие там процессы.

- У нас сложилось четкое ощущение, что меняй не меняй председателя, если не решаются системные проблемы и общий принцип подхода на уровне губернатора, Законодательного собрания, то можно немножечко только почистить что-то, косметически навести какие-то фантики-бантики, а по сути принципиально ничего не меняется, - вспоминала Памфилова.

Сейчас у Памфиловой, по ее словам, появилась "надежда и определенный оптимизм, что на всех уровнях власти не будет больше допущено того, что было допущено ранее".

Памфилова отметила, что процесс выдвижения кандидатур в городскую комиссию довольно сложный и прежде не всегда ЦИК был доволен предложениями руководства Петербурга в состав Горизбиркома. Но в случае с Мейксиным Памфиловой будет "не на кого валить вину", если что-то пойдет не так.

- На самом деле еще в прошлый раз мы понимали, что нужен политический тяжеловес, который имеет авторитет и может разговаривать и убеждать на всех уровнях городской власти. Но тогда губернатор не оторвал от сердца, не отдал Максима Семеновича. Не согласился на наше предложение. А сейчас я очень рада, что мы уговорили губернатора.

Глава ЦИК подчеркнула, что в этот раз в назначении главы Горизбиркома Петербурга ее роль велика и "всю ответственность" нести ей. Как и прежде, при обсуждении очередного главы петербургского избиркома, а их за 2017-2022 годы сменилось уже трое, Памфилова сделала акцент на важности "оздоровления" избирательной системы Северной столицы. По мнению главы Центризбиркома, у Мейксина для этого "потенциал огромный".

- Я думаю, что будущие выборы пройдут очень достойно. Так, как это и должно быть в таком всеми нами любимом замечательном городе Санкт-Петербурге, - заключила Элла Памфилова.

Максим Мейксин в свою очередь заявил, что после всего сказанного он чувствует еще большую ответственность за решение возложенных на него задач.

Памфилова пообещала, что представители ЦИК будут приезжать в Петербург "не с инспекциями, а с желанием помочь".

Напомним, Максим Мейксин стал вице-губернатором по внутренней политике в октябре 2021 года. В 2019-2021 годах он возглавлял Центральный район Петербурга, а до того почти шесть лет руководил комитетом по промышленной политике. 25 мая 2022 года ЦИК рекомендовал губернатору Александру Беглову выдвинуть Мейксина в новый состав Горизбиркома. В начале июня губернатор Петербурга подписал соответствующее постановление.

С ноября 2020 года пост главы Горизбиркома занимала бывшая глава Курортного района Петербурга Наталья Чечина. В новый состав комиссии она выдвинута не была.