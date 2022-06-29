Депутаты ЗакСа намерены разрешить правительству назначать любые выплаты экс-губернаторам

Депутаты петербургского парламента во втором чтении одобрили повышение заработных плат себе, губернатору города и чиновникам, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Законопроект внесен от имени главы Петербурга Александра Беглова. Его представитель в парламенте Константин Сухенко пояснил в материалах к документу, что он направлен на увеличение материальной мотивации людей, занимающих госдолжности и работающих государственными гражданскими служащими.

Законопроект предусматривает увеличение количества должностных окладов в виде "ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия работы", которые получают служащие. У губернатора их число вырастает с пяти до одиннадцати, у чиновников – с шести до восьми, у депутатов – с четырех до десяти.

Кроме этого, на заседании 29 июня депутаты одобрили поправку о прописывании страховой пенсии человеку, который замещал должность губернатора. Один из пунктов гласит, что правительство Петербурга может назначить любые "иные гарантии" для экс-губернатора. Соавтор поправки, депутат от "Единой России" Денис Четырбок пояснил, что исполнительная власть сможет самостоятельно принимать решение в соответствии с действующими законами.

Если документ примут, он вступит в силу с 1 января 2023 года. С тех пор из бюджета города на зарплаты чиновников, депутатов и губернатора придется тратить на 697 млн рублей больше, следует из проекта закона.

София Саттарова