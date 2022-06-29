Депутаты ЗакСа одобрили обращения к Мишустину по ценникам и заявлениям об инвалидности

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 29 июня одобрили два обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Одно из обращений подготовлено депутатом от "Единой России" Антоном Соловьевым.

Он предлагает попросить Мишустина проработать возможность обязать продавцов писать на ценниках стоимость товаров за общепринятую единицу: литр, килограмм и так далее. В обращении указывается на то, что нередко производители поставляют товар в упаковках дробных величин (0,92 л, 900 гр., 0,375 кг и пр.) – так покупателю сложно вычислить, какой товар для него выгоднее. При рассмотрении в первом чтении ряд депутатов усомнились в целесообразности установки единых ценников, но все же одобрили документ. Во втором чтении вопросов к нему не возникло, как и поправок.

Второе обращение подготовила комиссия по социальной политике и здравоохранению ЗакСа. В документе парламентарии обращают внимание на то, что по новым правилам о признании человека инвалидом соответствующее заявление надо направлять через интернет. Однако ряд получателей этой услуги в силу возраста и других факторов не могут пользоваться интернетом – им привычнее бумажные носители.

"В 2021 году количество жителей Санкт-Петербурга, получивших услугу по проведению медико-социальной экспертизы, составило 80051 человек. Среди них свыше 52% – граждане пенсионного возраста, которые в силу особенностей состояния здоровья и социально-бытовых условий проживания часто ограничены в возможности самостоятельного использования современных информационно-коммуникационных средств, в том числе сети "Интернет" и государственных информационных систем", - сказано в обращении.

Депутаты попросили Мишустина ввести норму, чтобы учреждения направляли людям ответ по результатам проведения медико-социальной экспертизы на бумажном носителе. Также парламентарии предложили дать соцучреждениям, занимающимся пенсионным обеспечением, право направлять людей на указанную экспертизу.

София Саттарова