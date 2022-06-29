Госдума приняла в третьем чтении новый закон об иноагентах

Депутаты Государственной думы на следующий день после принятия во втором чтении приняли в окончательном третьем чтении новый законопроект, регулирующий деятельность "иностранных агентов".

Документ, по мысли его автора Василия Пискарева, был призван унифицировать различные нормы, действующие в отношении юрлиц и физлиц, признанных иностранными агентами. Теперь получить такой статус от Минюста станет еще проще: для этого достаточно, чтобы было доказано "иностранное влияние" в различных формах на гражданина или организацию. Текстом также предполагается, существующие реестры иноагентов объединят.

Наконец, лица в статусе иноагентов будут сталкиваться с ограничениями в общественной и профессиональной деятельности: в частности, им запретят работать с детьми, заниматься просветительской деятельностью, состоять в избиркомах.

В случае подписания закона сенаторами и президентом он должен будет вступить в силу 1 декабря.