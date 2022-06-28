Новый закон об иностранных агентах прошел второе чтение в Госдуме

Депутаты Государственной думы 28 июня приняли во втором чтении законопроект "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

Ко второму чтению в нижнюю палату парламента поступили 74 поправки к документу, 14 из них были рекомендованы к принятию. В частности, одобрена поправка о том, что иностранным агентом не могут быть признаны объединения работодателей и торгово-промышленные палаты. Кроме того, лица, попавшие в реестр Минюста, не смогут получать господдержку в том числе и в творческой деятельности и заниматься просветительской работой с несовершеннолетними.

Петербургский депутат Оксана Дмитриева обратила внимание коллег по парламенту на определение лиц, аффилированных с иноагентами. Такими смогут признавать как тех, кто участвует в деятельности организации-иноагента на момент присвоения ей этого статуса, так и бывших сотрудников. Дмитриева считает, что прошлые связи с юрлицом, попавшим в реестр, учитываться не должны. Единоросс Василий Пискарев ей сообщил, что детали "срока давности" аффилированности могут быть прописаны в будущем в подзаконных актах.

Не получили поддержки большинства депутатов поправки, исключающие размытые определения иностранного влияния. Василий Пискарев, объясняя это, заявил, что похожие трактовки используются и в законе США. Более четкие формулировки, по мнению Пискарева, "безусловно, будут идти во вред этому законопроекту".

- Задача не в том, чтобы кого-то ущемить в правах. Вообще "иноагент" - не наказание, это не является реакцией на какое-то правонарушение. Это статус такой появляется, когда то или иное лицо занимается политической деятельностью в интересах иностранного государства, - попытался объяснить Пискарев.

Затем единоросс призвал коллег исходить из заботы о безопасности суверенитета России.

- Сегодня непростая ситуация складывается международная. Давайте все-таки не впускать в нашу страну тех, кто хочет изнутри подорвать ее способности и активность. Давайте поможем нашим Вооруженным силам, которые работают на внешнем контуре, поработав на внутреннем контуре, - продолжил свою речь Пискарев, добавив, что поправка о более четкой формулировке "неприемлемая".

Депутат Олег Михайлов попытался призвать коллег через уточнение текста законопроекта исключить случаи, когда возврат средств за не оказанные услуги (например, за возврат билета на поезд) может стать причиной включения в реестр иноагентов. Пискарев и эту поправку назвал неприемлемой.

- Всякого рода либерализация предложенного законопроекта будет идти во вред безопасности суверенитета нашей страны, - заявил единоросс.

Пискарев признал, что законопроект вызвал шквал критики, но при этом заявил, что главными критиками документа якобы являются иностранные СМИ. "Если они нас критикуют, значит, законопроект хороший", - считает депутат.

Не прошла и поправка, уточняющая, что для признания иноагентом физлицо или СМИ должны публиковать именно общественно-политические сообщения, а не "поздравления с днем рождения", например. Та же участь постигла и поправку о возможности физлицам-иноагентам получать соцвыплаты. Предложения петербургского депутата Ксении Горячевой ("Новые люди"), направленные в основном на защиту представителей научного сообщества от попадания в реестр иноагентов, тоже не нашли поддержки среди большинства коллег.

Василий Пискарев из раза в раз после выступлений коллег с поправками, уточняющими те или иные понятия в законопроекте, называл попытки сделать формулировки документа более точными неприемлемыми, а также ссылался на заботу о безопасности суверенитета России и похожий закон об иноагентах в США.

Депутат от КПРФ Михаил Матвеев, предлагавший уточнить в документе выражение "косвенный контроль иностранного источника", поинтересовался у Пискарева:

- Вот вы вдохновились иностранным законодательством об иностранных агентах. Вы находитесь под "косвенным влиянием" этого иностранного источника или нет? Поясните, пожалуйста.

- Я, конечно, не буду отвечать на этот вопрос. Касаясь моего личного отношения к этому законодательству, я лишь сказал об этом, потому что мы учли все правовые практики, когда готовили законопроект. Американцы уже 80 с лишним лет защищают свой авторитет, а мы должны защищать свой не хуже, а может, даже и лучше, - заявил на это Пискарев.

Законопроект "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" был внесен в Госдуму в конце апреля 2022 года. Документ объединяет существующие нормативные акты, регулирующие деятельность лиц и организаций, выполняющих функции иностранного агента, а также вводит новые ограничения. Так, например, согласно законопроекту, в реестр могут попадать лица, находящиеся под "иностранным влиянием", а не только получающие финансирование из других стран. В случае принятия закон вступит в силу уже 1 декабря 2022 года.