ЗакС Петербурга хочет сделать 1 июля Днём ветеранов боевых действий

Законодательное собрание Петербурга на заседании 29 июня в первом чтении одобрило законопроект об изменении документа о памятных датах, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Автор документа депутат от "Единой России" Александр Ходосок заявил, что уже общепринятым стало отмечать 1 июля День ветеранов боевых действий. Это день тех людей, которые защищали нашу Родину от внешних и внутренних угроз, считает Ходосок. По его словам, установление праздника позволит подчеркнуть высокое звание ветерана боевых действий. Появится ещё одна возможность отблагодарить тех, кто сражался и сражается за нашу родину, заявил Ходосок.

Против документа выступила фракция "Яблоко". Ее член Борис Вишневский отметил, что якобы есть ряд военных конфликтов России, к которым сложилось неоднозначное отношение. Поэтому, возможно, не стоит делать 1 июля праздником, считает Вишневский. Однако большинство депутатов решили поддержать документ в первом чтении.

София Саттарова