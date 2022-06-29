Депутаты Петербурга попросили Мишустина возродить начальную военную подготовку в школах

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 29 июня одобрили обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину о начальном военном образовании в школах, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Документ в парламент внесла фракция "Единая Россия".

Депутат-единоросс Игорь Высоцкий, представляя обращение, отметил, что ранее такая подготовка в школах проводилась постоянно. Согласно документу, "Единая Россия" хочет возродить военно-спортивные игры "Зарница" и "Орленок", которые "подготавливают школьников к предстоящей службе в армии". Подробнее о предложении — в материале ЗАКС.Ру.

Ряд депутатов из оппозиции отметили, что сейчас школьники и так перегружены. Также депутат от КПРФ Александр Рассудов поинтересовался у Высоцкого, что надо оборудовать в школах для возрождения военной подготовки.

— Справа. Вспышка справа, — напомнил Рассудов Высоцкому свое местоположение. — Игорь Владимирович, подскажи, пожалуйста, по материальному обеспечению. Мы тут с коллегами вспоминали наши советские учебные годы и вспомнили, что в школах, во-первых, были оборудованы тиры, специальные методические пособия. <...> Была целая методика преподавания. А сейчас из кого будем готовить [преподавателей]?

Высоцкий на это рассказал, что школьников со своего округа ежегодно вывозит в учебный центр в Сертолово для того, чтобы дети постреляли.

Против выступил лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов. Он заявил, что не все обязаны служить в армии. По личным убеждениям или вероисповеданию человек может отказаться от срочной службы и пойти на альтернативную, напомнил Шишлов. По его мнению, предложение "Единой России" носит популистский характер. Лидер "Яблока" призвал не голосовать за обращение. Но большинство депутатов — 39 человек — поддержали его.

София Саттарова