"В патриотическом воспитании есть глубокая яма": ЗакС хочет вернуть в школы военную подготовку

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С предложением ввести в российских школах обязательную начальную военную подготовку в парламенте Петербурга готовится выступить фракция "Единая Россия". В рамках новой программы для детей хотят вернуть военные сборы и игру "Зарница". Опытом с детьми смогут делиться ветераны специальной военной операции, считают в парламенте.

Свое предложение петербургские единороссы оформили в виде обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Его вынесут на обсуждение всего Законодательного собрания и после принятия отправят от лица городского парламента.

"В школах необходимо восстановить систему допризывной подготовки, разрушенной в начале 90-х годов, развивать массовый спорт на базе Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ, осуществлять подготовку и сдачу норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"", - говорится в документе.

Лидер парламентских единороссов Павел Крупник сообщил ЗАКС.Ру, что идея обращения к Мишустину была инициирована снизу. В Мариинский дворец поступали письма от патриотических общественных объединений, в том числе ветеранской организации "Боевое Братство". Один из ее лидеров в Петербурге - депутат-единоросс ЗакСа Игорь Высоцкий.

Крупник считает, что занятия по начальной военной подготовке в школах могли бы вести бывшие военнослужащие, получившие увечья во время специальной военной операции.

- Они будут получать достойную зарплату и ребятам рассказывать правильные, верные вещи. Например, как выжить, оказавшись в лесу, как развести огонь, как перевязать руку… На мой взгляд, это будет полезно, - рассказал ЗАКС.Ру лидер фракции ЕР.

В тексте обращения к премьер-министру говорится, что неплохо было бы восстановить систему военных сборов, вернуться к практике военно-спортивных игр, таких как "Зарница" и "Орленок", а также обратить больше внимания на военно-прикладные виды спорта в рамках уроков физкультуры. По мнению Крупника, помимо советского опыта, можно изучить практику подобных занятий в других странах. Депутат считает, что современные дети слишком много времени проводят в телефонах и такие уроки будут им и интересны, и необходимы. Главное, считает он, чтобы это несло для школьников практическую пользу и воспитывало патриотизм.

- Пока преждевременно говорить в деталях, что это будет за программа. Мы над этой темой будем много думать. Сейчас мы просто хотим сказать, что есть глубокая яма в патриотическом воспитании молодежи, - рассуждает Крупник. – Наши цель и задача – не промывать мозги ребятам. Наши цель и задача – сделать так, чтобы они понимали, в каком мире живут и сами делали для себя выводы. Мы не должны кого-то называть врагами и говорить, что кого-то нужно уничтожить. Надеюсь, что до этого не дойдет. Мы должны говорить, что есть наша страна, наш город, что есть уже сейчас наши герои. У России есть вот такие интересы, она должна развиваться вот так. Это очень большая работа. И еще раз отмечу, что это вопрос для дискуссии и для большого общественного обсуждения.

Обязательная начальная военная подготовка существовала в советских школах, а также средних профессионально-технических и специальных учебных заведениях до начала 1990-х годов. Она включала в себя не только огневую и тактическую подготовку, но и уроки по оказанию первой медицинской помощи, а также действиях при угрозе ядерных ударов. После распада СССР на смену НВП пришли уроки основы безопасности жизнедеятельности.

Предложения по введению начальной подготовки к армии звучали неоднократно. Единороссы уже выступали с ними 10 лет назад. Особенно много о возврате к старой системе стали говорить с начала 2021 года. Зачастую подобные дискуссии инициировали общественники. Например, в Екатеринбурге вопрос обсуждали с подачи представителей Общественного совета при ГУ МВД России по Свердловской области. В Республике Коми - организации "Офицеры России".

Допризывная подготовка практикуется в отдельных современных государствах, например, Беларуси и Израиле. С сентября 2024 года уроки "обучения гражданской обороне" введут в Латвии.

В то же время среди российских школьников не все даже знают гимн, считает депутат Крупник. По его мнению, хотя текст обращения внесла "Единая Россия", его должны поддержать ЛДПР и КПРФ. Также парламентарий надеется на голоса "Справедливой России - За правду". От фракции "Яблоко" единоросс ожидает критику.

"Яблочник" Борис Вишневский пообещал ЗАКС.Ру, что критика обязательно будет. Он заявил, что их фракция подобную инициативу не поддержит ни при каких условиях. По мнению депутата, всеобщей воинской обязанности быть не должно, а начальная военная подготовка должна существовать на уровне кружков для тех, кто хочет в будущем хочет связать свою жизнь с армией.

- Я в школе это всё изучал. В 99,9% случаев преподавателями оказываются отставные офицеры, которые не обладают никакими педагогическими способностями, не умеют и не знают, как работать с детьми и как вести занятия, а умеют только командовать солдатами. Толку от этого абсолютно ноль, - считает Вишневский.

Дата рассмотрения проекта обращения ЗакСом пока неизвестна. Документ уже получил положительный отзыв юридического управления городского парламента.

Сергей Еремеев