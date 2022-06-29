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Парламент Петербурга решил выдавать путевки детям участников спецоперации

фото ЗакС политика Парламент Петербурга решил выдавать путевки детям участников спецоперации

Петербургский парламент 29 июня принял законопроект об изменении Социального кодекса, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. По одной из поправок льготы получают дети, у кого хотя бы один родитель участвует в "специальной военной операции" на Украине. Они получат бесплатные путевки в оздоровительные лагеря, пояснил соавтор законопроекта Всеволод Беликов ("Единая Россия").

— Данную дополнительную меру поддержки детям предлагается предоставлять до 31 декабря 2024 года, — сказал Беликов.

В подведении итогов работы первого парламентского года седьмого созыва спикер ЗакСа Александр Бельский отметил это решение как одно из важных.

Также документ устанавливает, что региональная социальная доплата к пенсии по потере кормильца будет автоматически установлена для тех, кто учится и временно нашел работу по направлению государственной службы занятости.

София Саттарова


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