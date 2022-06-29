Парламент Петербурга решил выдавать путевки детям участников спецоперации

Петербургский парламент 29 июня принял законопроект об изменении Социального кодекса, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. По одной из поправок льготы получают дети, у кого хотя бы один родитель участвует в "специальной военной операции" на Украине. Они получат бесплатные путевки в оздоровительные лагеря, пояснил соавтор законопроекта Всеволод Беликов ("Единая Россия").

— Данную дополнительную меру поддержки детям предлагается предоставлять до 31 декабря 2024 года, — сказал Беликов.

В подведении итогов работы первого парламентского года седьмого созыва спикер ЗакСа Александр Бельский отметил это решение как одно из важных.

Также документ устанавливает, что региональная социальная доплата к пенсии по потере кормильца будет автоматически установлена для тех, кто учится и временно нашел работу по направлению государственной службы занятости.

София Саттарова