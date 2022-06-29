Производитель шин Nokian Tyres может продолжить работу в автономном режиме

Российский менеджмент завода шин Nokian Tyres в Ленобласти выступил за перевод предприятия в автономный режим работы, пишет 29 июня "Деловой Петербург" со ссылкой на гендиректора российского отделения Андрея Пантюхова.

По словам Пантюхова, введенные против России санкции Евросоюза сделали невозможной дальнейшую работу завода в составе Nokian Tyres. В связи с этим руководство предприятия представило совету директоров свои предложения по дальнейшему формату работы в стране. При этом Пантюхов выразил мнение, что переход к автономному режиму позволит продолжить функционирование завода и впредь.

"Совет директоров может рассмотреть другие потенциальные решения в рамках контролируемого ухода с рынка, — уточнил он. — В любом случае целью является реализация решения, которое позволит обеспечить продолжение устойчивой деятельности компании в России".

Как уточнил Пантюхов, руководство российского подразделения рассчитывает получить окончательное решение головного офиса к концу III квартала 2022 года. До того времени завод во Всеволожске продолжит свою работу и выполнит обязательства перед контрагентами, сотрудниками и налоговыми органами, заверил он.

Ранее администрация Ленобласти сообщила в своем Telegram-канале о получении уведомления от Nokian Tyres касательно планов уволить 300 сотрудников. Сама компания в конце марта говорила о том, что прекратит инвестировать в российское производство, однако уходить из страны не намерена.

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