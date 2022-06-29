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Банк России выступил против продления моратория на банкротство

фото ЗакС политика Банк России выступил против продления моратория на банкротство

Представитель Центробанка высказался против продления моратория на возбуждение дел о банкротстве, передает 29 июня "Интерфакс". Действие ограничения на текущий момент ограничено 1 октября 2022 года.

"Я такую консервативную позицию займу. То решение, которое принято, по факту оно принято, мне кажется продлевать его ни при каких условиях не надо. <...> Рыночная дисциплина должна возобладать", — передает информагентство слова первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, сказанные на Международном юридическом форуме в Петербурге.

"Темы обсуждения прощения долгов граждан в ЦБ нет", — заключил представитель регулятора.

Полугодовой мораторий на принудительные банкротства по требованию кредиторов и взыскание задолженности с заемщиков был введен правительством 1 апреля. Действие его распространяется на граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, за исключением некоторых категорий, включая застройщиков, чьи объекты получили статус проблемных. В течение срока действия кредиторы не имеют права инициировать дела о несамостоятельности заемщиков. Также в этот период приостанавливаются взыскания за долги, возникшие ранее.


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