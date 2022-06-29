Минтранс вернет деньги за миллион отмененных авиабилетов

Минтранс заключил соглашение с 20 авиакомпаниями о возврате средств за отмененные с начала спецоперации на Украине авиарейсы, сообщил 29 июня "Коммерсантъ". Общий объем перечисленных субсидий составил 16,9 миллиарда рублей.

Предоставленные субсидии позволят авиакомпаниям рассчитаться с пассажирами за невыполненные перелеты. В случае с внутренними линиями речь идет о рейсах с 24 февраля по 1 июля, в случае с зарубежными — с 24 февраля по 31 октября. "Итогом реализации программы станет возврат авиакомпаниями денежных средств пассажирам не менее чем за 1 миллион билетов", — приводит "Коммерсантъ" сообщение пресс-службы ведомства.

Как полагают в министерстве, дополнительное финансирование позволит авиакомпаниям сберечь оборотные средства.

В конце апреля авиаперевозчики получили в сумме 100 миллиардов рублей от правительства. Предполагалось, что эта сумма позволит им частично компенсировать расходы на внутрироссийские перелеты.

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