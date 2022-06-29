Финляндия и Швеция получили официальные приглашения в НАТО

Лидеры стран НАТО официально пригласили вступить в состав Североатлантического альянса двух новичков в лице Финляндии и Швеции, сообщило 29 июня РИА "Новости" по итогам заседания на саммите в Мадриде.

"Сегодня мы приняли решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами НАТО", — говорится в тексте опубликованной по результатам заседания декларации. Согласно документу, вступление обеих стран в Альянс "укрепит их безопасность, сделает НАТО сильнее". "Безопасность Финляндии и Швеции имеет важное прямое значение для альянса, в том числе во время процесса вступления", — сообщается в декларации.

В начале июня стало известно о планах Финляндии установить заграждения на границе с Россией.

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