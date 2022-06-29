ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:59

Финляндия и Швеция получили официальные приглашения в НАТО

фото ЗакС политика Финляндия и Швеция получили официальные приглашения в НАТО

Лидеры стран НАТО официально пригласили вступить в состав Североатлантического альянса двух новичков в лице Финляндии и Швеции, сообщило 29 июня РИА "Новости" по итогам заседания на саммите в Мадриде.

"Сегодня мы приняли решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами НАТО", — говорится в тексте опубликованной по результатам заседания декларации. Согласно документу, вступление обеих стран в Альянс "укрепит их безопасность, сделает НАТО сильнее". "Безопасность Финляндии и Швеции имеет важное прямое значение для альянса, в том числе во время процесса вступления", — сообщается в декларации.

В начале июня стало известно о планах Финляндии установить заграждения на границе с Россией.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости29 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама