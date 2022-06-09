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Новости 20:19

Финляндия намерена установить заграждения на границе с Россией

фото ЗакС политика Финляндия намерена установить заграждения на границе с Россией

Законодательство Финляндии ожидают новые изменения: МВД опубликовало поправки, по которым на российско-финской границе полагается возведение заграждений. На документ финских силовиков обратила внимание газета "Коммерсант". Сроки реализации инициативы пока не определены. 

Согласно официальному заявлению на сайте ведомства, строительство заграждений позволило бы качественнее подготовиться "к различным угрозам безопасности границ".

По словам министра внутренних дел Кристы Микконен, в течение весны на охрану границы выделили дополнительное финансирование, а также увеличили штат пограничников. При этом, по ее наблюдениям, пока обстановка на границе не вызывает опасений.

Отметим, что после начала военной спецоперации РФ на Украине Финляндия закрыла небо для российских самолетов. В марте Петербург и Хельсинки перестал связывать скоростной поезд "Аллегро". В апреле финские чиновники сообщили об усилении контроля на границе с Россией, а в мае подали заявку на вступление в НАТО.


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