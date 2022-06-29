Депутаты намерены признать военнослужащих ДНР и ЛНР ветеранами боевых действий

Группа депутатов внесла 29 июня на рассмотрение Госдумы законопроект о наделении ветеранским статусом военнослужащих народной милиции Донецкой и Луганской народных республик. Вносящий поправки в закон "О ветеранах" документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке у проекту говорится, что в ДНР и ЛНР "уже более восьми лет участвуют в боевых действиях по защите населения республик, в т. ч. граждан России, российские ополченцы, многие участники воинских подразделений указанных республик также имеют российское гражданство". Авторы указывают, что в 2014 году в обеих самопровозглашенных республиках были созданы народные милиции. "Граждане Российской Федерации, добровольно вступившие в ряды народной милиции республик, выполняли свой конституционный долг по защите Отечества, русского мира", — пишут авторы законопроекта.

Сам документ подготовлен "в целях установления статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых действиях в составе народной милиции Донецкой народной республики и Луганской народной республики на территории Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики", — сообщают авторы проекта.

В конце марта президент Владимир Путин наделил статусом ветеранов боевых действий российских военнослужащих и сотрудников иных структур, участвующих в спецоперации на Украине.