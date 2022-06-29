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Решетников заявил о сложностях с восстановлением инвестиционного импорта

фото ЗакС политика Решетников заявил о сложностях с восстановлением инвестиционного импорта

Восстановление инвестиционного и промежуточного импорта в России идет хуже потребительского, приводит 29 июня РИА "Новости" слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова. Соответствующее заявление прозвучало на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Главным образом скорее восстанавливается потребительский импорт", — проинформировал собравшихся Решетников. Что же касается промежуточного и инвестиционного импорта (то есть ввоза в страну товаров для дальнейшего производства в стране в первом случае и машин и оборудования во втором), то здесь "восстановление идет гораздо сложнее", признал министр.

Также Решетников указал, что статистика импорта в стране "несколько отошла от самых минимальных значений".

Ранее в правительстве заявили о частичном восстановлении импорта в Россию.

Фото: Telegram-канал Минэкономразвития


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