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Госдума разрешила конфискацию машин за выброшенный на дорогу мусор

фото ЗакС политика Госдума разрешила конфискацию машин за выброшенный на дорогу мусор

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект, ужесточающий наказание за выброшенный из автотранспорта мусор, сообщило 29 июня ТАСС. По новым правилам нарушителям будут грозить штрафы до 200 тысяч рублей с возможной конфискацией транспортного средства.

Инициатива предполагает внесение дополнений в Кодекс об административных нарушениях. Уличенных впервые в выбросе мусора из машины или прицепа граждан будут штрафовать на сумму до 15 тысяч рублей, для должностных лиц предусмотрены штрафы до 30 тысяч рублей, а для юридических — до 50 тысяч рублей. В случае повторного нарушения максимальные суммы штрафов могут вырасти до 30 тысяч, 60 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно.

При этом наказание ужесточается в случае, если сброс мусора проводился с использованием грузовиков или тракторов. В этом случае за первое нарушение граждан ждут штрафы до 50 тысяч, должностных лиц — до 80 тысяч, а юридических лиц — до 120 тысяч рублей. Во второй раз нарушителей ждут штрафы суммой до 70 тысяч для физических лиц и до 120 тысяч и до 200 тысяч рублей с конфискацией транспортных средств соответственно.

Сегодня же Госдума приняла в третьем чтении законопроект об иноагентах.


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