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Суд в Москве арестовал адвоката Талантова по делу о фейках про армию

фото ЗакС политика Суд в Москве арестовал адвоката Талантова по делу о фейках про армию

Черемушкинский суд Москвы отправил под арест до 21 августа адвоката Дмитрия Талантова, представляющего интересы бывшего журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова, сообщила 29 июня "Медиазона"*.

Талантова обвиняют в распространении фейков о российской армии из-за поста в соцсетях (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По сообщению корреспондента "Медиазоны"*, судья обосновал необходимость ареста профессией обвиняемого: будучи адвокатом, тот знает тонкости правоохранительной системы и потому якобы способен "продолжить преступную деятельность" либо же скрыться.

Защита Талантова просила для него более мягкой меры пресечения — например, домашнего ареста, указал "Интерфакс". По сообщению агентства, адвокаты вероятнее всего опротестуют решение суда.

О задержании Талантова стало известно 28 июня. По версии следствия, в апреле 2022 года он опубликовал пост, содержащий заведомо ложные сведения о Вооруженных силах РФ. Адвокату грозит до 10 лет лишения свободы. Вину он не признает.

*Минюст внёс "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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