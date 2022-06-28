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В Удмуртии задержали адвоката Талантова, защищающего журналиста Сафронова

фото ЗакС политика В Удмуртии задержали адвоката Талантова, защищающего журналиста Сафронова

Адвокат журналиста Ивана Сафронова Дмитрий Талантов рассказал 28 июня в соцсетях о своем задержании Следственным комитетом по Удмуртии. Как написал юрист, его везли в наручниках, иных подробностей он не предоставил.

Позже правозащитный проект "Первый отдел" сообщил в своем Telegram-канале о том, что против Талантова возбуждено уголовное дело следственным отделом ГСУ СКР по Юго-Западному административному округу Москвы. По данным юристов, он был задержан накануне своего вылета в столицу.

Как уточнили правозащитники, дело против Талантова заведено по статье о распространении фейков про армию по мотивам ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК). "Дело возбудили из-за некоего поста, который был опубликован в апреле. Обыск проходит в том числе в Адвокатской палате Удмуртии — Дмитрий Талантов является её президентом", — сообщили в "Первом отделе".

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на свои источники сообщает о возможности отправки Талантова в Москву для следственных действий.

В конце апреля суд в Москве признал законным продление ареста бывшему журналисту Сафронову до сентября 2022 года. Сафронов обвиняется в государственной измене. По версии следствия, он "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами — участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации". Сам обвиняемый виновным себя не считает.


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