Суд признал законным продление ареста Ивану Сафронову

В Москве суд признал законным продление ареста советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову сроком на полгода, информирует "Коммерсант".

Ранее суд пролонгировал срок содержания экс-корреспондента "Ведомостей" в СИЗО до сентября 2022 года.

В начале апреля, напомним, началось рассмотрение уголовного дела Сафронова по существу. Процессе по умолчанию закрыт для слушателей ввиду наличия в деле неких секретных документов.

Как полагает следствие, бывший журналист "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации", причем делал это якобы из корыстных побуждений, а также использовал некие средства шифрования.

Сафронова задержали в июле 2020 года и с тех пор он содержится в СИЗО. Обвинения в свой адрес он категорически опровергает.