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Правозащитники насчитали с начала спецоперации один день без задержаний

фото ЗакС политика Правозащитники насчитали с начала спецоперации один день без задержаний

Проект "ОВД-Инфо"* подсчитал, что начиная с 24 февраля по 24 июня в России лишь один день прошел без задержаний противников спецоперации на Украине. Ранее правозащитники говорили о пяти таких днях, но указанная информация оказалась неточной.

Согласно обновленным сведениям, за четыре месяца конфликта без задержаний на уличных выступлениях прошло только четыре дня. При этом на протяжении трех из них проходили задержания за символику, посты и участие в уже состоявшихся к тому моменту пацифистских акциях.

Единственным днем, когда силовики не задерживали никого из противников спецоперации, стало 13 июня, указали в "ОВД-Инфо"*. При этом составители статистики указали, что "и этот день не был совсем тихим", поскольку тогда в московском метро был задержан активист при помощи системы распознавания лиц. Правозащитники указали, что не включили этот случай в подсчеты из-за того, что в тот раз не было "события выступления".

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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