ВВП России снизился в мае на 4,3%, заявили в Минэкономразвития

ВВП России сократился в мае 2022 года на 4,3% в годовом сравнении, пишет 30 июня "Интерфакс" со ссылкой на отчет Минэкономразвития, посвященный ситуации в экономике. Указанное значение оказалось более заметным по сравнению с апрельскими показателями, когда ВВП снизился на 2,8%.

При этом в январе российский ВВП вырос на 5,7%, в феврале — на 4,1%, а в марте — на 1,3%, следует из отчета министерства. В целом же ВВП в период с января по май вырос на 0,5%, заявили в Минэкономразвития.

"Основными факторами снижения ВВП по-прежнему остаются транспортно-логистические ограничения и сокращение внутреннего спроса", — цитирует доклад ведомства "Интерфакс". Согласно отчету, из базовых отраслей экономики страны ускорилось падение оптовой торговли (на 15,5% в мае против 11,9% в апреле). Объемы грузооборота транспорта в прошлом месяце сократились на 1,8% (в апреле — на 1,5%), в промышленном производстве — на 1,7% (в апреле — на 1,6%).

"Потребительская активность в мае стабилизировалась на низких уровнях, — говорится в докладе. — По оценке Минэкономразвития России, суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению сократился на 7,5% г/г в мае (минус 7,2% г/г месяцем ранее), в основном за счет снижения оборота розничной торговли".

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о трудностях с восстановлением инвестиционного импорта в Россию.