"Ведомости": Производитель смартфонов Honor приостановил поставки в Россию

Китайский производитель гаджетов Honor приостановил поставки своей продукции в России, пишут 30 июня "Ведомости" со ссылками на источник в одном из дистрибьюторов техники и на собеседника на телекомрынке, близкого к одному из крупных операторов.

Несмотря на отсутствие заявлений об официальном уходе, компания с марта прекратила поставки в страну, подтверждают собеседники издания. По словам одного из них, сейчас Honor ищет партнеров в Армении и Грузии и уже достигла договоренностей в Узбекистане, чтобы ввозить смартфоны в Россию посредством параллельного импорта. Источник предположил, что это свидетельствует о планах производителя возобновить поставки в страну.

Законопроект о легализации параллельного импорта прошел третье чтение в Госдуме 21 июня.

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