В России стало на треть меньше работающих кинозалов

Количество работающих кинозалов в России сократилось более чем на треть на фоне отсутствия зарубежных премьер, пишет 30 июня "Коммерсантъ". Издание ссылается на статистику Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) по кинопоказам в стране.

Согласно предоставленным данным, количество кинозалов, показавших как минимум один сеанс за сутки, сократилось к началу июня в будние дни относительно января на треть. Например, 6 июня в России работали 3,6 тысячи залов против 5,7 тысячи в начале года. Таким образом, падение показателя за прошедшее время составило 36%, сообщает "Коммерсантъ".

При этом в выходные падение оказывается заметно меньшим. Так, 4 и 5 июня было открыто на 21% кинозалов меньше, чем в начале января.

Также АВК фиксирует снижение посещаемости и выручки. За неделю с 30 мая по 5 июня посещаемость упала до 1,2 миллиона человек (на 57% относительно средненедельных показателей 2021 года), а выручка — до 681,4 миллиона рублей (соответственно на 63%).

Опрошенный изданием аналитик "Кинобизнеса сегодня" Станислав Демиденко допустил дальнейшее ухудшение ситуации в течение лета. "Традиционно в период каникул и отпусков кассу делали исключительно голливудские студийные проекты. Способных заинтересовать массового зрителя релизов как минимум до конца лета нет вообще", — поведал он и предположил, что залы продолжат закрываться.

В то же время Демиденко указал, что закрытие залов "не должно так уж сильно пугать", поскольку "пока не пройдена точка невозврата, возобновление работы в случае изменения ситуации на рынке дело нескольких дней или даже часов".

Заметим, что в конце апреля АВК прогнозировала закрытие не менее 50% кинотеатров " в ближайшие два месяца".