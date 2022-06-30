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Новости 10:45

Володин позлорадствовал, что у границ НАТО станет "больше России"

фото ЗакС политика Володин позлорадствовал, что у границ НАТО станет "больше России"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин откликнулся на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что президент Владимир Путин "получит больше НАТО у российских границ" после вступления Финляндии и Швеции в альянс. Лаконичный пост  в Telegram-канале председателя ГД появился утром 30 июня.

"Йенс Столтенберг отчитывается, что Россия получит больше НАТО у своих границ. Рано радуется. Географию в школе не учил", — отреагировал Володин и пояснил: "В случае вступления Финляндии и Швеции в блок НАТО у его границ будет больше России".

Накануне в ходе саммита НАТО в Мадриде состоялось официальное приглашение Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Теперь присоединение этих стран должны будут одобрить парламенты всех государств — членов НАТО.


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