Смольный продлил крупным предприятиям сроки уплаты авансовых платежей по региональным налогам

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о предоставлении крупному бизнесу и системообразующим предприятиям Петербурга права на отсрочки по авансовым платежам, сообщила 30 июня пресс-служба градоначальника. Речь идет о выплатах по налогу на имущество, а также земельному и транспортному налогам за II квартал 2022 года.

"Промышленность, бизнес — основа экономики Северной столицы. Такая мера поддержки, как отсрочка по налогам, позволит предприятиям направить дополнительные средства на приоритетные для них сегодня задачи", — прокомментировал отсрочку Беглов.

Постановление переносит крайний срок выплат с 30 июня на 30 ноября 2022 года. Ожидается, что объем преференций для крупного бизнеса составит 5,9 миллиарда рублей, а распространятся они, в частности, на такие направления, как туризм, различные виды производственной деятельности, отдых и прочее.

Ранее Смольный предоставил отсрочку по выплатам авансовых платежей представителям малого и среднего бизнеса.