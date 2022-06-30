МВД рассчитывает до конца года ввести электронные права

До конца 2022 года в России могут внедрить электронные водительские удостоверения, пишет 30 июня РИА "Новости" со ссылкой на заявление главы ГИБДД Михаила Черникова. По словам последнего, сейчас ведомство прорабатывает этот вопрос с Минцифры.

"В этом году, я надеюсь, что мы доработаем до конца с Минцифрой, и у нас будет электронное водительское удостоверение, которое также будет использовано большинством наших участников дорожного движения", — приводит агентство слова Черникова.

При этом на вводе одних только электронных прав ГИБДД останавливаться не намерено, пересказывают слова Черникова "Известия". Так, ведомство планирует внедрение цифровых свидетельств о регистрации транспортного средства (СТС). В настоящее время система находится на стадии тестирования, за первый месяц к сервису присоединились 1,2 миллиона человек.

Ранее глава Минюста Константин Чуйченко анонсировал перевод российских ЗАГСов на электронный документооборот.