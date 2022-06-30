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На безналичные расчеты приходится три четверти от производимых в России

фото ЗакС политика На безналичные расчеты приходится три четверти от производимых в России

Доля безналичных расчетов достигла 75% от общей массы в России, сообщило 30 июня РИА Новости со ссылкой на зампреда Центробанка Сергея Белова. При этом денежная масса в стране также растет, отметил он.

"Доля безналичных расчетов у нас в Российской Федерации достигла 75%, соответственно наличных — 25%", — сообщил Белов на пресс-конференции в четверг. По его словам, одновременно продолжается рост денежной массы, благодаря чему "картина не меняется и на сегодняшний момент остается где-то в такой пропорции".

Также Белов опроверг планы выпуска купюры номиналом 10 тысяч рублей.

Ранее Центробанк представил дизайн новой сторублевой купюры. Она вводится в оборот с нынешнего дня и будет использоваться наравне с банкнотами старого образца.


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