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Горсуд отменил штраф задержанному с пацифистским плакатом петербуржцу

фото ЗакС политика Горсуд отменил штраф задержанному с пацифистским плакатом петербуржцу

Городской суд Петербурга отменил решение нижестоящей инстанции о штрафе задержанному во время одиночного пикета петербуржцу Матвею Пшенникову, сообщило 30 июня "ОВД-Инфо"*. За выход на улицу с пацифистским плакатом ему было назначено взыскание в размере 45 тысяч рублей, уточнили правозащитники.

Интересы петербуржца представлял адвокат от "ОВД-Инфо"* Сергей Подольский. Как уточняется, причиной отмены решения районного суда стало "ненадлежащее извещение подзащитного". В результате дело было направлено на новой рассмотрение.

Накануне "ОВД-Инфо"* представило уточненную статистику по задержаниям противников спецоперации в период с 24 февраля по 24 июня. Согласно предоставленным ими данным, за четыре месяца в России нашелся только один день, когда силовики никого не задерживали.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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