ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:13

В Москве задержали ректора РАНХиГС Владимира Мау

фото ЗакС политика В Москве задержали ректора РАНХиГС Владимира Мау

Сотрудники правоохранительных органов задержали ректора Российской академи народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Мау. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники, близкие к СК, вскоре после чего информацию подтвердила пресс-служба ГУ МВД по Москве. Накануне с ученым проводились следственные действия. Мау проходит по уголовному делу о крупном мошенничестве, ему уже предъявили обвинение в хищении средств РАНХиГС.

Речь идет о том же деле, в рамках которого под стражей содержат бывшую заместительницу министра просвещения Анастасию Ракову и ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева. По версии следствия, Зуев причастен к хищению 21 млн бюджетных рублей, выделенных Шанинке в рамках реализации программы "Учитель года". Кроме того, СК считает, что ущерб на аналогичную сумму был причинен бюджету из-за фиктивного трудоустройства людей в Шанинку.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости30 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама