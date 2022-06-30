В Москве задержали ректора РАНХиГС Владимира Мау

Сотрудники правоохранительных органов задержали ректора Российской академи народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Мау. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники, близкие к СК, вскоре после чего информацию подтвердила пресс-служба ГУ МВД по Москве. Накануне с ученым проводились следственные действия. Мау проходит по уголовному делу о крупном мошенничестве, ему уже предъявили обвинение в хищении средств РАНХиГС.

Речь идет о том же деле, в рамках которого под стражей содержат бывшую заместительницу министра просвещения Анастасию Ракову и ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева. По версии следствия, Зуев причастен к хищению 21 млн бюджетных рублей, выделенных Шанинке в рамках реализации программы "Учитель года". Кроме того, СК считает, что ущерб на аналогичную сумму был причинен бюджету из-за фиктивного трудоустройства людей в Шанинку.