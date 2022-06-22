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Новости 18:45

Мосгорсуд оставил ректора Шанинки Сергея Зуева в СИЗО

фото ЗакС политика Мосгорсуд оставил ректора Шанинки Сергея Зуева в СИЗО

Городской суд Москвы решил оставить ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева в СИЗО, невзирая не то обстоятельство, что кассация отменила его арест, информирует РИА "Новости".

Второй кассационный суд столицы отменил постановление о заключении преподавателя под стражу 9 июня.

Напомним, Сергей Зуев является обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ): речь идёт о средствах, выделенных Фонду развития новых форм образования. По версии следствия, он может быть причастен к хищению 21 млн бюджетных рублей, выделенных Шанинке в рамках реализации программы "Учитель года". Вместе с Зуевым обвиняемыми проходят экс-замминистра просвещения Марина Ракова, исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова и другие лица. В начале июня суд продлил арест Зуева до 7 августа.


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