Суд в Москве отменил арест ректора Шанинки Зуева

Второй кассационный суд отправил на пересмотр в Мосгорсуд решение о замене домашнего ареста на содержание под стражей ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергею Зуеву, сообщили 9 июня "Известия". Таким образом суд удовлетворил ходатайство защиты Зуева и уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

"Ходатайство уполномоченного по правам человека Москальковой и жалобу адвокатов Севрука, Кравченко и Кожуры удовлетворить, апелляционное представление от 9 ноября 2021 года в отношении Зуева Сергея Ивановича отменить, направить на новое рассмотрение в ином составе суда", — цитирует издание решение суда.

Представитель прокуратуры настаивал на содержании Зуева под стражей. Адвокаты ректора объясняли просьбу об отмене решения о переводе в СИЗО ухудшением здоровья подзащитного и необходимостью операции на сердце, а также ухудшением состояния страдающего аутизмом сына Зуева, который тяжело переживает отсутствие отца, указало ТАСС. Как рассказал агентству адвокат ректора Сергей Севрук, Зуев останется в изоляторе вплоть до решения Мосгорсуда по его мере пресечения.

"Кассационный суд сейчас отменил постановление о замене Зуеву домашнего ареста на содержание под стражей от 21 ноября 2021 года и отправке этого вопроса на новое рассмотрения. С тех пор было много новых продлений ареста. Так что до нового решения Мосгорсуда Зуев будет оставаться под стражей", — рассказал юрист.

Сергей Зуев проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), касающемся средств Фонда развития новых форм образования. По версии следствия, он причастен к хищению 21 миллиона рублей, выделенных в рамках реализации программы "Учитель года". Вместе с Зуевым обвиняемыми проходят бывшая замминистра просвещения Марина Ракова, исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова и другие лица. В начале июня суд продлил арест Зуева до 7 августа.