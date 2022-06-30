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Бывший генерал МВД Мельников получил семь лет колонии за мошенничество

фото ЗакС политика Бывший генерал МВД Мельников получил семь лет колонии за мошенничество

Суд в Москве приговорил к семи годам колонии строгого режима бывшего генерала МВД Александра Мельникова, которому инкриминировали покушение на получение взятки. Как пишет "Интерфакс", последней его должностью в органах была заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов (ГУОООП) МВД. Экс-силовика также обязали выплатить государству 30 млн рублей.

Вместе с Мельниковым судили еще троих граждан, включая взяткодателя. Каждый из них получил от семи с половиной до восьми лет колонии строгого режима.

Мельникова уволил из полиции своим указом президент Владимир Путин. Это случилось в ноябре 2019 года, когда тот уже находился в предварительном заключении.


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