Проходящего по коррупционному делу новгородского депутата лишили мандата

На заседании Новгородской областной думы 30 июня депутаты большинством голосов проголосовали за исключение из своих рядов Дмитрия Игнатова. О досрочном прекращении полномочий 40-летнего парламентария, не входившего ни в одну из фракций, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу законодательного органа.

Минувшей осенью Игнатов стал фигурантом экономического уголовного дела: его обвиняют в посредничестве при покушении на взятку. По версии следствия, находясь в статусе депутата, Игнатов в 2020-2021 годах помогал передать взятку от одного из подрядчиков заместителю директора по инвестиционной деятельности Новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада". Однако из-за того, что коррупционная схема была раскрыта, чиновник при помощи депутата получил только 180 тысяч из 2,5 млн рублей. Игнатова преследуют по ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.