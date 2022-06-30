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Новости 18:48

Проходящего по коррупционному делу новгородского депутата лишили мандата

фото ЗакС политика Проходящего по коррупционному делу новгородского депутата лишили мандата

На заседании Новгородской областной думы 30 июня депутаты большинством голосов проголосовали за исключение из своих рядов Дмитрия Игнатова. О досрочном прекращении полномочий 40-летнего парламентария, не входившего ни в одну из фракций, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу законодательного органа.

Минувшей осенью Игнатов стал фигурантом экономического уголовного дела: его обвиняют в посредничестве при покушении на взятку. По версии следствия, находясь в статусе депутата, Игнатов в 2020-2021 годах помогал передать взятку от одного из подрядчиков заместителю директора по инвестиционной деятельности Новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада". Однако из-за того, что коррупционная схема была раскрыта, чиновник при помощи депутата получил только 180 тысяч из 2,5 млн рублей. Игнатова преследуют по ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.


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