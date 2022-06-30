ФСИН не поддерживает возвращение смертной казни

Министр юстиции Константин Чуйченко в ходе Петербургского юридического форума рассказал, что руководство подведомственной его структуре ФСИН противится идее вернуть в России высшую меру наказания. Об этом пишет "Интерфакс".

"Нельзя забирать у людей шанс исправиться, и второе, а кто будет исполнять? Хватит", - озвучил Чуйченко доводы, прозвучавшие от одного одного из руководителей службы.

Министр, по его словам, удивился услышанному.

Накануне в рамках форума с аналогичной позицией выступил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. При этом идея отмены моратория популярна среди депутатов Госдумы, допускает возврат смертной казни и зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Дискуссия об отмене моратория на смертную казнь актуализировалась после выхода РФ из Совета Европы нынешней весной. В последний раз смертный приговор в России привели в исполнение в 1996 году.