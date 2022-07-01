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Генпрокуратура не стала объяснять Вишневскому причину блокировки его аккаунта во "ВКонтакте"

фото ЗакС политика Генпрокуратура не стала объяснять Вишневскому причину блокировки его аккаунта во "ВКонтакте"

Генеральная прокуратура не дала депутату Борису Вишневскому детальных объяснений о причинах блокировки его страницы во "ВКонтакте" и рекомендовала ему обратиться в Роскомнадзор, рассказал парламентарий 1 июля в своем Telegram-канале. Ответ надзорного ведомства он приложил к опубликованному посту.

"Доступ к интернет-ресурсу ограничивается Роскомнадзором на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 20.05.2022 No 27-31-2022/Треб622-22 в связи с размещением недостоверной общественно значимой информации о проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операции на территории Украины", гласит ответ Генпрокуратуры без уточнения, о какой именно информации идет речь.

Также ведомство указало на возможность возобновления доступа к заблокированному ресурсу по обращению его владельца и переадресовало парламентария в связи с этим в Роскомнадзор.

Полученным ответом Генпрокуратуры Вишневский остался недоволен. "Как у вас с причинно-следственной связью, господа? — риторически поинтересовался он. — Если Роскомнадзор ограничивает доступ на основании вашего требования — так вы мне и сообщите, какую именно информацию Генпрокуратура оценивает как "недостоверную" о проведении СВО".

"Думаю о дальнейших действиях", — резюмировал парламентарий.

О блокировке страницы Вишневского во "ВКонтакте" стало известно 2 июня. В соцсети ограничение доступа объяснили исполнением требования Генпрокуратуры.


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