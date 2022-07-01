Генпрокуратура не стала объяснять Вишневскому причину блокировки его аккаунта во "ВКонтакте"

Генеральная прокуратура не дала депутату Борису Вишневскому детальных объяснений о причинах блокировки его страницы во "ВКонтакте" и рекомендовала ему обратиться в Роскомнадзор, рассказал парламентарий 1 июля в своем Telegram-канале. Ответ надзорного ведомства он приложил к опубликованному посту.

"Доступ к интернет-ресурсу ограничивается Роскомнадзором на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 20.05.2022 No 27-31-2022/Треб622-22 в связи с размещением недостоверной общественно значимой информации о проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операции на территории Украины", гласит ответ Генпрокуратуры без уточнения, о какой именно информации идет речь.

Также ведомство указало на возможность возобновления доступа к заблокированному ресурсу по обращению его владельца и переадресовало парламентария в связи с этим в Роскомнадзор.

Полученным ответом Генпрокуратуры Вишневский остался недоволен. "Как у вас с причинно-следственной связью, господа? — риторически поинтересовался он. — Если Роскомнадзор ограничивает доступ на основании вашего требования — так вы мне и сообщите, какую именно информацию Генпрокуратура оценивает как "недостоверную" о проведении СВО".

"Думаю о дальнейших действиях", — резюмировал парламентарий.

О блокировке страницы Вишневского во "ВКонтакте" стало известно 2 июня. В соцсети ограничение доступа объяснили исполнением требования Генпрокуратуры.