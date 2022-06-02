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"ВКонтакте" заблокировала страницу Вишневского

фото ЗакС политика "ВКонтакте" заблокировала страницу Вишневского

Доступ к странице "ВКонтакте" депутата Заксобрания Петербурга и заместителя председателя партии "Яблоко" Бориса Вишневского был заблокирован на территории России. Социальная сеть объяснила ограничение требованием Генпрокуратуры.

- Пару часов назад мне прислали через мессенджер "ВКонтакте" сообщение о том, что по требованию  генеральной прокуратуры от 20 мая меня блокируют. В связи с тем, что "размещается недостоверная общественно значимая информация, направленная на дестабилизацию общественно-политической обстановки  в Российской Федерации", - рассказал ЗАКС.Ру Вишневский.

Депутат намерен обратиться в Генпрокуратуру с требованием объяснить, какую именно информацию на его странице ведомство посчитало недостоверной и дестабилизирующей обстановку в стране.

Ранее на том же основании "ВКонтакте" заблокировала страницу бывшего депутата ЗакСа Максима Резника. Соцсеть также сообщила ему о требовании Генпрокуратуры от 20 мая.


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