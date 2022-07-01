Правительство внесло законопроект о возможности введения спецмер в экономике

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект о наделении правительства дополнительными полномочиями в сфере экономики при проведении контртеррористических и иных операций с применением армии и иных видов войск и органов за рубежом, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента 1 июля. Инициатива исходит непосредственно от самого правительства.

Согласно пояснительной записке к документу, при проведении операций за пределами России, включая спецоперацию на Украине, "возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники и обеспечении материально-техническими средствами". Необходимость удовлетворения такой потребности в условиях санкционного давления требует, по мнению кабмина, временного сосредоточения на отдельных отраслях и направлениях экономики, а также дозагрузки производственных мощностей организаций оборонно-промышленного комплекса и организации поставок в рамках государственного оборонного заказа.

В связи с этим правительство запросило себе полномочия вводить специальные меры в экономике, а также возможность в этом случае регулировать трудовые отношения в организациях, их подразделениях и на отдельных производственных объектах. В частности, речь идет об условиях привлечения сотрудников к сверхурочной работе, к работе в ночное время и в выходные и нерабочие праздничные дни, а также о вопросах предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.

"Документом предусматривается, что юридические лица "независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности" не вправе будут отказываться от заключения контрактов в рамках госзакупок или гособоронзаказа, если речь идет о товарах, работах или услугах, необходимых для обеспечения проведения операций за рубежом", — отметили в пресс-службе Госдумы.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о наделении ветеранским статусом военнослужащих народной милиции ЛНР и ДНР.