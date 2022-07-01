Голикова объявила о снижении безработицы в России

Вице-премьер Татьяна Голикова объявила о сокращении в России количества зарегистрированных безработных, сообщили 1 июля в пресс-службе правительства. Заявление прозвучало в ходе еженедельного заседания межведомственной рабочей группы по ситуации на рынке труда.

По словам Голиковой, к 27 июня в стране насчитывалось 694,8 тысячи официально нетрудоустроенных человек. Ранее говорилось о том, что по состоянию на 20 июня на учете служб занятости состояли 699 тысяч россиян.

"Количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, практически не изменилось и составило 130,1 тысячи человек. Также снизилось число работников, находящихся в простое, на 5,3 тысячи – с 128,4 тысячи до 123,1 тысячи человек", — пересказывает сообщение Голиковой пресс-служба правительства.

К настоящему моменту службы занятости организовали 4 778 консультационных пунктов в регионах. Более 50 тысяч человек приступили к профессиональному обучению в рамках реализации федерального проекта "Содействие занятости", еще 10,4 тысячи получили новые специальности, уточнили в правительстве.