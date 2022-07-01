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Тихвинский вагоностроительный завод останется в простое еще на полмесяца

фото ЗакС политика Тихвинский вагоностроительный завод останется в простое еще на полмесяца

Режим простоя на Тихвинском вагоностроительном заводе продлен до середины июля, сообщило в пятницу онлайн-издание 47news со ссылкой на руководство предприятия.

"Планируем возобновить производственную деятельность во второй половине июля. Ряд подразделений, обеспечивающих своевременный запуск линий, уже приступили к подготовке производства, в том числе техническая дирекция, служба входного контроля, заготовительное производство, логисты, снабженцы и складские подразделения", — приводит издание выдержку из обращения управляющего директора предприятия Евгения Кузьменко к подчиненным.

Одной из причин вынужденного простоя завода оказалась нехватка необходимых в производстве деталей, включая подшипники. Как говорится в обращении Кузьменко, сейчас "российские производители находятся на финальной стадии их локализации".

Как пишет издание, в режиме простоя сотрудники получают две трети от своей зарплаты, а из семи тысяч работников сейчас полноценно трудится только одна тысяча. Подобная ситуация сохраняется на предприятии с 17 мая.


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