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"Пассажиравтотранс" потратит миллиард рублей на закупку новых автобусов

фото ЗакС политика "Пассажиравтотранс" потратит миллиард рублей на закупку новых автобусов

"Пассажиравтотранс" намерен приобрести 50 автобусов большого класса "для повышения качества транспортного обслуживания", сообщило 1 июля предприятие в своем канале в Telegram.

Низкопольные автобусы вместимостью не менее 97 человек должны соответствовать требованиям комфорта и безопасности поездок и быть доступными для маломобильных пассажиров. Прибыть в Петербург они должны в сентябре и октябре, с маршрутами предприятие определится уже после поставки.

Согласно сайту госзакупок, "Пассажиравтотранс" разместил в пятницу два аукциона на покупку автобусов. Одинаковые лоты предполагают приобретение 25 автобусов каждый, в обоих случаях предприятие рассчитывает заплатить сумму, превышающую 499 миллионов рублей. Таким образом, всего за обновление автобусного парка предполагается заплатить немногим менее одного миллиарда рублей.

В конце апреля "Пассажиравтотранс" объявил аукцион на поставку 35 двухсекционных автобусов за 1,1 миллиарда рублей.


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