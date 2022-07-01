"Пассажиравтотранс" потратит миллиард рублей на закупку новых автобусов

"Пассажиравтотранс" намерен приобрести 50 автобусов большого класса "для повышения качества транспортного обслуживания", сообщило 1 июля предприятие в своем канале в Telegram.

Низкопольные автобусы вместимостью не менее 97 человек должны соответствовать требованиям комфорта и безопасности поездок и быть доступными для маломобильных пассажиров. Прибыть в Петербург они должны в сентябре и октябре, с маршрутами предприятие определится уже после поставки.

Согласно сайту госзакупок, "Пассажиравтотранс" разместил в пятницу два аукциона на покупку автобусов. Одинаковые лоты предполагают приобретение 25 автобусов каждый, в обоих случаях предприятие рассчитывает заплатить сумму, превышающую 499 миллионов рублей. Таким образом, всего за обновление автобусного парка предполагается заплатить немногим менее одного миллиарда рублей.

В конце апреля "Пассажиравтотранс" объявил аукцион на поставку 35 двухсекционных автобусов за 1,1 миллиарда рублей.