В Петрозаводске полиция составила протокол на КПРФ из-за красных флагов на "Бессмертном полку"

Полиция в Карелии составила протокол о повторном нарушении правил проведения митингов (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ) на местное отделение КПРФ, сообщило 30 июня издание "7х7". Как уточнило СМИ, претензии правоохранителей возникли к красным флагам на шествии "Бессмертного полка" в Петрозаводске — силовики посчитали знамена свидетельством проведения коммунистами отдельной несогласованной акции.

Как рассказал изданию глава карельского отделения КПРФ Евгений Ульянов, вместе с коммунистами в колонне шли представители "Единой России". К ним претензий со стороны полиции не обнаружилось.

По заведенному делу отделению КПРФ грозит штраф в размере от полумиллиона до одного миллиона рублей. По сообщению "7х7", Ульянов расценивает дело как политическое, на предстоящих в сентябре выборах он намерен бороться за пост главы республики.

О старте избирательной кампании в Карелии сообщалось 5 июня. За первый день тогда изъявили желание участвовать в выборах восемь претендентов.