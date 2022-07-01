ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:54

В Петрозаводске полиция составила протокол на КПРФ из-за красных флагов на "Бессмертном полку"

фото ЗакС политика В Петрозаводске полиция составила протокол на КПРФ из-за красных флагов на "Бессмертном полку"

Полиция в Карелии составила протокол о повторном нарушении правил проведения митингов (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ) на местное отделение КПРФ, сообщило 30 июня издание "7х7". Как уточнило СМИ, претензии правоохранителей возникли к красным флагам на шествии "Бессмертного полка" в Петрозаводске — силовики посчитали знамена свидетельством проведения коммунистами отдельной несогласованной акции.

Как рассказал изданию глава карельского отделения КПРФ Евгений Ульянов, вместе с коммунистами в колонне шли представители "Единой России". К ним претензий со стороны полиции не обнаружилось.

По заведенному делу отделению КПРФ грозит штраф в размере от полумиллиона до одного миллиона рублей. По сообщению "7х7", Ульянов расценивает дело как политическое, на предстоящих в сентябре выборах он намерен бороться за пост главы республики.

О старте избирательной кампании в Карелии сообщалось 5 июня. За первый день тогда изъявили желание участвовать в выборах восемь претендентов.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости1 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама