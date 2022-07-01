Зона платной парковки распространилась еще на 56 улиц

Начиная с 1 июня зона платной парковки в Центральном районе включила в себя еще 56 улиц, рассказали в городском комитете по транспорту. Таким образом, с этого дня платная парковка действует на 155 улицах города, а совокупная емкость машиномест увеличилась до 13 тысяч.

"В границах муниципальных округов "Литейный", "Владимирский", "Лиговка-Ямская" и "Смольнинское" появилось порядка 4,5 тысяч машиномест, 448 из которых предусмотрены для размещения транспортных средств инвалидов и перевозящих их лиц", — уточнили в комтрансе.

Новая зона платной парковки будет действовать аналогично существовавшей до этого — ежедневно с 08:00 до 20:00. За один час размещения транспортного средства категории A и M владельцам придется заплатить 39 рублей, категории B — 100 рублей.

В Смольном отметили, что нынешнее расширение парковочной зоны стало первым в этом году. В сентябре ожидается включение в нее всех оставшихся улиц Центрального района, а в ноябре к ним присоединятся153 улицы Адмиралтейского района.

Ранее сообщалось, что с февраля петербуржцы 53 тысячи раз оплатили стоянку своих машин при помощи приложения "Парковки России".