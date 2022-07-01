На вручение премии имени Александра Невского Смольный планирует потратить до миллиона рублей

Смольный собирается провести церемонию вручения премии правительства города "За заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия" имени Александра Невского. Торжественная церемония может обойтись городскому бюджету в 1 млн рублей. Закупку опубликовал комитет по культуре 30 июня.

Мероприятие состоится 12 сентября на территории Александро-Невской лавры. Согласно аукционной документации, награждать собрались 12 человек. Для них закажут статуэтки и дипломы. Вести мероприятие должен заслуженный артист России. Также запланирована короткая концертная программа.

Дороже всего обойдется аренда участка. За предоставление территории монастыря собираются заплатить до 281 тысячи рублей. Еще до 260 тысяч рублей хотят потратить на установку сцены и других объектов. Цветы и сувениры для лауреатов премии оценили в 30 тысяч рублей.

Премия "За заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия" имени Александра Невского была учреждена Смольным в 2018 году. Ежегодно ее получают не более 12 граждан, отличившихся в одной из шести номинациях: "Благотворительность", "Возрождение", "Единство и мужество", "Служение", "Созидание" и "Патриотизм". Каждая премия предусматривает выплату в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, в прошлом году в России отмечалось 800-летие Александра Невского. В Петербурге на мероприятия, посвященные круглой дате, потратили минимум 170 млн рублей. О том, как город праздновал годовщину князя, - в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков