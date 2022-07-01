Депутаты отклонили поправку Дмитриевой о нулевой ставке налога на прибыль для научных организаций

Большинство депутатов Госдумы не поддержали инициативу Оксаны Дмитриевой, которая предложила установить нулевую ставку налога на прибыль для научных организаций. Ее поправка также предполагала введение системы льгот для предприятий, занятых производством продукции так называемого критического импорта. Из неуспеха инициативы член Партии Роста сделала вывод, что коллеги не хотят поддерживать импортозамещение в условиях западных санкций. Между тем именно сегодня, по мнению Дмитриевой, вопрос поддержки науки стоит особенно принципиально.

"Несоответствие в законе заключается в том, что если научная деятельность осуществляется в медицинских и образовательных организациях, то они уже имеют нулевую ставку налога на прибыть, а если научные организации занимаются биотехнологиями и медицинскими исследованиями вне этих организаций, то они платят налог на прибыль", - отметила политик в своем Telegram-канале.

По мнению депутата от Петербурга, ее коллеги по федеральному парламенту занялись "передергиванием фактов". Кроме того, пишет она, депутаты сделали неправильное умозаключение, будто бы Дмитриева хочет лично определять, какие именно предприятия нуждаются в стимулировании.